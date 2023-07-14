وزير التعليم : لدينا منصة قوية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن نظام الأوبن بوك في امتحانات الثانوية العامة 2023 جاء لتقليل الحفظ، بحيث يعتمد الطالب على تشغيل تفكيره ولذلك تم استخدام كتيب المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة بها بعض الأساسيات والمفاهيم التي كان من المفترض أن يحفظها الطالب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تعتمد علي مستويات الفهم سواء الفهم السطحي أو الفهم العميق ويأتي كتيب المفاهيم للتوظيف ومساعدته في حل الأسئلة التي تقيس مستوي فهمه.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يوجد منصة إلكترونية قوية جدا لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بما يضمن دقة التصحيح.

وكانت قد انتهت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى يوم ١٣ يوليو وسوف يتم إعلان النتيجة في أول شهر أغسطس المقبل.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز أخبار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم :