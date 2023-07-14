وزير التعليم : لدينا منصة قوية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن نظام الأوبن بوك في امتحانات الثانوية العامة 2023 جاء لتقليل الحفظ، بحيث يعتمد الطالب على تشغيل تفكيره ولذلك تم استخدام كتيب المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة بها بعض الأساسيات والمفاهيم التي كان من المفترض أن يحفظها الطالب.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تعتمد علي مستويات الفهم سواء الفهم السطحي أو الفهم العميق ويأتي كتيب المفاهيم للتوظيف ومساعدته في حل الأسئلة التي تقيس مستوي فهمه.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يوجد منصة إلكترونية قوية جدا لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بما يضمن دقة التصحيح.
وكانت قد انتهت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى يوم ١٣ يوليو وسوف يتم إعلان النتيجة في أول شهر أغسطس المقبل.
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز أخبار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم :
- موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أوائل أغسطس
- ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيكون على موقع وزارة التربية والتعليم بعد إعتمادها من وزير التربية والتعليم
- ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التعليم سيكون مجانيا لا يحتاج إلى أي مصاريف إلكترونية
- ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيكون بالدرجات وليس بالتقديرات
- قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. أكدت وزارة التعليم أن المؤشرات مطمئنة
- قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. أعلنت وزارة التعليم أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب
- قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. أعلنت وزارة التعليم أن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.
- قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. أكدت وزارة التعليم أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات
- قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. أكدت وزارة التعليم أنه في تظلمات الثانوية العامة 2023 سيكون متاحا للطلاب خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.
- قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. أكدت وزارة التعليم أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل طالب على حقه في عملية التصحيح