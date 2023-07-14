إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.. أبرز أخبار التعليم في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة ، الذي يكشف عن أبرز أخبار التربية والتعليم خلال الفترة من (السبت ٨ يوليو– الجمعة ١٤ يوليو) … وفيما يلي يمكن التعرف على أبرز الاحداث .

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة سوهاج

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاحد الماضي محافظة سوهاج، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023

وتواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ثم زارعددا من الكنترولات؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية ، وتفقد لجان مدرسة قدري أبو حسين الثانوية التابعة لإدارة أخميم التعليمية ، كما تفقد لجان الطلاب بمدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان



ضبط طالب صور فيديو داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضبط الطالب صاحب الفيديو المصور من داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية ،بعد أن تم تداوله على "الفيسبوك" ، وتمت إحالة الملاحظين للتحقيق، و تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وتمعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.



توقيع بروتوكول للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC)

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC) والذى يمثله د. أندريا بوش المدير العام لمبادرة تميز المعلم والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإعداد وتدريب المعلمين.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليس جديدًا، وإنما هو تعاون قديم ومتواصل، فالآن وفي هذه اللحظة التي نحتفل فيها معًا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه تتواصل جهود وأنشطة المشروعات التعليمية التي تمولها الوكالة في إطار استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية.

فتح باب الترشح للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ "جائزة التميز الحكومي العربي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ "جائزة التميز الحكومي العربي"

وأكدت الوزارة أن "جائزة التميز الحكومي" تهدف إلى تشـجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" ، و أن الفئة المستهدفة تشتمل على كافة الجهات الحكومية، والموظفين الحكوميين في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة.

ويتم تقديم طلبات الترشح فى مختلف الفئات المؤسسية والفردية على الموقع الإلكترونى الرسمى للجائزة /https://ageaward.com

زيارة وزير التعليم للجان الثانوية العامة بمستشفى 57357

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، حيث يؤدى ٢٩ طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.



وأكد الوزير على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتوافر كل سبل الراحة والدعم لأداء الامتحانات، بما لا يتعارض مع جرعات علاجهم، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، متمنيًا للطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

وأشاد الوزير بتنسيق المستشفى بشكل كامل ومتواصل مع وزارة التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات وحتى إعلان نتيجة الطلاب.

وأشاد بالمساهمات المقدمة لمستشفى مدرسة 57357 التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم المناهج الدراسية.

وزير التعليم يتفقد مركز التصحيح الالكتروني الرئيس لـ امتحانات الثانوية العامة



تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وطمأن الوزير الطلاب وأولياء أمورهم على دقة عملية التصحيح الالكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

واستعرض الوزير داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل المختلفة التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة.

وخلال الجولة التفقدية بمركز التصحيح الرئيسي الالكتروني، استعرض الوزير الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

وكشف الدكتور رضا حجازي عن نسب النجاح في امتحان اللغة العربية واللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، موضحا أن نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%.

إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

انتهت رسميا امتحانات الثانوية العامة 2023 رسميا أمس الخميس الموافق 13 يوليو 2023

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة ختام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.



كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

إعلان موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الشهر القادم”.

وزير التعليم يتفقد البرنامج التدريبى للمدربين (TOT)

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم بتفقد البرنامج التدريبى للمدربين (TOT) على إنشاء المحتوى الرقمى والمنعقد فى الفترة من ٩ إلى ١٩ يوليو ٢٠٢٣، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

وقال الوزير إنه بدءًا من اليوم سنعد الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون مركز من الفئة الثانية لليونيسكو في مجال التنمية المهنية للمعلمين.

ووجه الدكتور رضا حجازي الادارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بوضع خطة تنفيذية لنقل التدريب إلى عدد من المحافظات.