في الخطبة | وفاة إمام مسجد على المنبر بالإسماعيلية

شهدت قرية أم عزام بالقصاصين فى الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وفاة إمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة.

تُوفي الشيخ محمد عبده محمد عطية، خطيب مسجد قباء بقرية أم عزام، وتم نقله إلى منزله بعدما فاضت روحه إلى بارئها لاتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لتشييع جنازته ودفنه.

وتلقى الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إخطارًا من الشيخ محمود داوود، مدير إدارة أوقاف القصاصين، يفيد بوفاة خطيب أثناء خطبة الجمعة يدعى 'محمد عبده عطية عنتيل' إمام وخطيب ومحفظ قرآن كريم، بعد أن وقع مغشيًا عليه.



ودفع مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان البلاغ لنقل الجثمان إلى مستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لمعرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

وذكر شهود عيان من أهالي القرية، إن الإمام والخطيب المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة على المنبر أثناء خطبة الجمعة، وكان يتحدث خلالها عن 'الصلح وفضل الصدقة'، وفاضت روحه عقب قوله 'أقم الصلاة'، وهو حاصل على دكتوراه في القرآن الكريم