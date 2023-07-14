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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية الحضارية: تطوير عواصم المحافظات بتكلفة 600 مليون جنيه

صدى البلد

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنَّه تم وضع الخطة التنموية حتي عام 2030، مضيفا:"العمل على تطوير القاهرة التاريخية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأماكن التراثية، جعلنا نطلق على المشروع إحياء القاهرة التاريخية.


وأوضح صديق خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:المبلغ تم رصده كـ ميزانية للمشروعات المستقبلية، ومن بينها تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتكلفه 600 مليار جنيه بمستهدفات 500 ألف وحدة وتطوير المناطق غير المخططة بتكلفة كبيرة أيضا بجانب «تطوير القاهرة التاريخية بتكلفة تتراوح بين 70 و100 مليار جنيه.


وأكمل:" أول خطوة قمنا بها هي تطوير بحيرة الصيرة وكان من الصعوبة تقبل فكرة أن تكون حدائق الفسطاط بهذه الصورة، مضيفا:"نقلنا 4500 أسرة كانوا يعيشون في عشوائيات حدائق الفسطاط لإسكان حضاري".

الاعلامية رانيا هاشم إحياء القاهرة التاريخية 100 مليار جنيه 600 مليار جنيه التنمية الحضارية

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