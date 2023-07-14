رسميا.. أسوان يهبط إلى القسم الثاني والداخلية مستمر في الدوري الممتاز

انتهت مباراة الداخلية وأسوان، بفوز الأول بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



وبهذه النتيجة، هبط فريق أسوان إلى دوري القسم الثاني، بينما تأكد بقاء “الداخلية” في الدوري الممتاز الموسم المقبل.



تقدم عبد الرحمن البانوبي بالهدف الأول في الدقيقة ٤٢ ثم أضاف قانون ألفريد الهدف الثاني في الدقيقة ٤٥.



وفي الشوط الثاني، قلص محمد ناجي جدو الفارق بهدف في الدقيقة 57 ثم تعادل محمد مرسي في الدقيقة 60.

واقتنص الداخلية فوز مثير في الدقيقة ٩٣ بهدف بأقدام عبد الرحمن البانوبي.

وأخيرا، سجل رشيد احمد هدف رابع في الدقيقة ٩٨.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى

خط الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد

خط الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي.

بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى

خط الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت

خط الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بينما يأتي أسوان في المركز 15 برصيد 34 نقطة.