بسبب أعمال بناء..رسالة اعتذار مؤثرة من جار لجيرانه تثير إعجابا

أثارت رسالة اعتذار من جار لجيرانه حالة من الإعجاب بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”، فماذا جاء فيها؟.

رسالة اعتذار

كتب الجار في الرسالة التي علقها في شكل لافتة كبيرة بالشارع: “اعتذار ونأسف للإزعاج” جيراني الأعزاء لقد وصي النبي (صلى الله عليه وسلم) على الجار وحقه على جاره، وبذلك أعتذر عن أي إزعاج تسببت فيه سابقا ولاحقا على أمل الإنتهاء قريبا من أعمال البناء لأتشرف بجيرتكم الطيبة".

ردود أفعال

وكانت من أبرز التعليقات على الرسالة المؤثرة التي قال ناشيرها بإنها تعود إلى مدينة سلفيت الفلسطينية: “شو محترم ونعم الجار”، “ونعم الجار كل الاحترام والتقدير”، “ما شاء الله تبارك الرحمن...كل الإحترام والأخلاق الطيبة”.