ضربه.. شاب ينهي حياة جاره المسن وأمن الغربية يفحص الواقعة

شهدت قرية كفر قريطنة بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة انهاء جار لحياة مسن في العقد السادس من عمره وتعديه عليه بالضرب بالدفع بيده عقب سلسلة من مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بسبب خلافات الجيرة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام وتمكن ضباط مباحث الشرطة من ضبط المتهم.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ، بمقتل شخص عجوز مسن علي يد آخر بسبب خلافات بينهما على أرض زراعية، بقرية كفر قريطنه التابعة لدائرة المركز.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم فرض كردون أمني، وضبط أطراف المشاجرة، ونقل الجثة إلى المشرحة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.