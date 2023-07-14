مواطن يستغيث من عدم توصيل مياه الشرب لمنزله بقرية العوامر الغربية بقنا

استغاث المواطن عسران أحمد نجم الدين، المقيم في قرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين لتوصيل مياه الشرب لمنزله.

ويقول فى رسالته : أنا قدمت شكوى سابقة من عدم ربط الشارع الذى اسكن فيه بالخط الرئيسى للمياه وأنا أعانى أشد المعاناة من عدم وصول المياه إلى منزلى وكذلك العديد من سكان الشارع نرجو من الشركة المحترمة النظر فى شكوانا حيث ان المجلس المحلى لقرية سمهود متعنت معنا ورفض ربط الشارع بالرئيسى، مناشدا المسئولين بسرعة حل الشكوى رأفة بحال سكان المنطقة ورفع المعاناة عن كاهلهم.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01113655162

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.