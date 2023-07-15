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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق لاب توب وآى باد من سيارة بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز لاب توب – جهاز آى باد من داخل إحدى السيارات حالة توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بسرقة “جهاز لاب توب – جهاز آى باد” من داخل إحدى السيارات حالة توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبتصرفه فى المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبإرشاده أمكن ضبط الأخيرين، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

حبس شخص حبس الشروق لاب توب آي باد القاهرة

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