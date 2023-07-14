مهاجم برازيلي سوبر يقترب من الانضمام للأهلي| تفاصيل

جدد النادي الأهلي، المفاوضات، مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي؛ بناء على طلب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الأهلي يُكثف المفاوضات؛ لإنهاء صفقة المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، الصفقة قد تُكلف الأهلي 500 ألف دولار لصالح فريق جيونبك هيونداي".

وعلي جانب آخر، نجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة، ويواصل تربعه على عرش بطولة الدوري التي حسمها الأحمر مؤخرا بشكل رسمي، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة، ويبقى في المركز الثالث.