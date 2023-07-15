عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة .. ضبط أجنبي بحوزته 65 عملة أثرية تعود إلى 3 عصور | صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من العملات المعدنية ترجع لعصور قديمة.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقف مصطفي محمد مصطفي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما قطع معدنية صغيرة بحقائب الراكب.


قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الحميد عبد الوهاب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من العملات المعدنية، قام أحمد الحكش مدير الجمرك باخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة برئاسة حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام واللذان قاما بتشكيل لجنة مكونة من بلال عامر و سكر محمد عبد الله و احمد عبد الله عليوة مفتشي الاثار والذين قاموا بتحرير محضر معاينة أفادوا فيه بانه يوجد وسط العملات ٦٥ عملة معدنية ترجع للعصور الرومانية والبطلمية والبيزنطية تخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.

أمر  أحمد  حسن الحكش مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

 

 

مطار القاهرة جمارك العملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مهاجم برازيلي سوبر يقترب من الانضمام للأهلي| تفاصيل

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

هارب من السجن.. كواليس سقوط صاحب مشروع ابني بيتك بايدك بعد سرقة 2.5 مليار جنيه

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة الأدبية

سعر جديد لـ BYD موديل 2024 في مصر .. الحق اشتريها

كاميرا 200 ميجابكسل.. تسريب مواصفات هاتف فيفو X100 pro plus

أشرف بن شرقي على مشارف العودة للزمالك

القبض على المتهم بقتل طليقته في الإسماعيلية

الأمم المتحدة: عدم استئناف المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا عبر باب الهوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

ثقافة السويس تناقش دور الشباب في التنمية والبناء|صور

فتحي عبد الوهاب: الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على التمثيل والغناء

بسبب أعمال بناء..رسالة اعتذار مؤثرة من جار لجيرانه تثير إعجابا

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ