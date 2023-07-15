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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

صدى البلد

اكتمل مثلث الهبوط بالدوري المصري الممتاز بعد هبوط كلا من غزل المحلة وأسوان رفقة حرس الحدود عقب اليوم الأول بالجولة الـ 34 والأخيرة للدوري.


وتقدم كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي في جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد وصوله للهدف رقم 9 كما وصل رصيد أحمد الشيخ هداف غزل المحلة للهدف رقم 11.


وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم كالتالي:

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري  16 هدفًا

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 13 هدفا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 11 هدفا

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 10 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 10 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

جريندو لاعب المصري  9 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 9 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 8 أهداف

أحمد سيد زيزو الاتحاد السكندري البنك الاهلي الدوري المصري الممتاز الدوري الممتاز المصري الممتاز

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