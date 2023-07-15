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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاش مايوه.. ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر انستجرام

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشرت ناهد السباعي، أحدث إطلالتها،  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت ناهد السباعي بإطلالة جذابة مرتديه كاش مايوه مشجر، وتركت خصلات شعرها كعكه، ووضعت مكياجًا ناعماليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.

 

وشاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالاتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقعتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

 

خطفت ناهد الأضواء بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية جمبسوت جرئ ويتميز بفتحة في منطقة البطن، مصمم من قماشمنقوش بالورود، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت ناهد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًاناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره،ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندىبهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسرالزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

الفنانة ناهد السباعي سارة سلامة حمدي هيكل سيد رجب عمرو سعد عمرو عبد الجليل محمد التاجي

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