قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

كشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد.

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز.

فوز الأهلي على الزمالك

وأضاف منصور أن، الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق ولكن الجن الأحمر كان صعب للغاية، وتابع: الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لاعيبة الأهلي.

ونشر منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه “رجب محمد محمد الشهير برجب بحة”