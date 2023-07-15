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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان يتألق بأضخم "سهرة طربية" فى العلمين الجديدة.. شاهد

صدى البلد

تألق الفنان بهاء سلطان فى أضخم سهرة طربية بالساحل الشمالي على شاطئ Notch  بالعالمين الجديدة بحضور من مختلف الجنسيات العربية.

حضر سلطان مرتديا ملابس كاجوال بيضاء بصحبة مدير أعماله المنتج ناصر بيجاتو وكان فى استقبالهما منظم الحفل ال dj العالمى ياسر الحريري.


وبمجرد صعود بهاء سلطان على خشبة مسرح Notch بجوار فرقته المزسيقية تعالت صيحات وهتافات الإعجاب الحارة.

حرص بهاء على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وخص بعض المجموعات الشبابية العربية الذين كشفوا عن جنسيتهم والذين اكدوا له على الحضور خصيصا من أجل حفله بالعلمين الجديدة.


وأشغل بهاء الحفل بعدد كبير من اغانيه الطربية المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالي ادلعك "و" ندرا عليا" ،"دلوقتي عاجبناكوا " و "الواد قلبه بيوجعه " و "انا غلطان " و "يا تري" و "انا مصمم" .. بالاضافة الى أغنية "فى ثانية ولع الجو" التى طرحها مؤخرا وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية ال "سيلفى".

شارك في إحياء الحفل ال dj عمرو so وكان ضمن الحضور المنتج أحمد ايوب ومصمم الأزياء أحمد فايز.

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