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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء سوق مشتركة.. السيسي يشارك فى اجتماع الاتحاد الإفريقي بـ كينيا.. الأحد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا الأحد، فى الاجتماع التنسيقى الخامس النصف سنوى للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية، والذى سيعقد فى العاصمة الكينية نيروبى بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية.

ومن المقرر، أنَّ يلقى الرئيس السيسى كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.

كما سيلقى "السيسى" كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، فى ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية.

وسيبحث الرئيس السيسى مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين فى الاجتماع، التقدم الذى تحقق فى برنامج عمل الاندماج التجارى لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الأفريقى الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.

إنشاء سوق إفريقية مشتركة

وذكر بيان نُشر على موقع الاتحاد الإفريقى، بأن المشاركين فى الاجتماع التنسيقى سوف يبحثون إنشاء سوق إفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الأفريقية، كما يبحث الاجتماع أيضاً تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجارى ويغطى التنسيق عدد من المحاور الرئيسية تتثمل فى تخطيط وتبنى وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات.

كما يتضمن برنامج عمل الاجتماع التنسيقى سبل تمويل أجندة 2063 للإتحاد الإفريقى والتركيز على التعافى الاقتصادى للقارة الإفريقية وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات فى مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة.

السيسي الاجتماع الاجتماع التنسيقى الخامس cop 27 العاصمة الكينية

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