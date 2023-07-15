صحف الكويت| الأمم المتحدة ترفض شروط سوريا لنقل المساعدات .. والسعودية وأمريكا تؤكدان التزامهما بإنهاء صراع السودان

وزير المالية المصري: تحقيق معظم المستهدفات المالية في موازنة استثنائية رغم كل الآثار السلبية على الاقتصاد

بعد إغلاق 3 حقول.. "النفط الليبية" تلوّح بتطبيق القوة القاهرة

الأمم المتحدة تنتظر رد روسيا مع قرب انتهاء العمل باتفاق الحبوب

الكرملين ردًا على أردوغان: لم نصدر أي إعلان بشأن تمديد اتفاق الحبوب

بلينكن: أمريكا وحلفاؤها يعتزمون التصدي "لأي عدوان" من كوريا الشمالية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري محمد معيط، قوله إن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2022/2023، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية في هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيو الماضي، رغم كل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية في ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين

وأضاف: "انتهجنا مسارا متوازنا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية، لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام، لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناء للقدرات الوطنية على كل المستويات، من أجل تعظيم جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الأمم المتحدة أعلنت تعتبر شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود "غير مقبولة". وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".

وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة إرهابية" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة النفط الليبية أعلنت أن إغلاق حقول النفط يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القوة القاهرة. وأشارت إلى أن الإغلاق سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدا خلال اتصال هاتفي الجمعة التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك.

دوليًا، أفادت "الراي" بأن متحدثًا باسم الأمم المتحدة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما زال ينتظر ردًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، إلى ما بعد يوم الاثنين.

وذكرت "الأنباء" أن الكرملين أعلن أنه لم يصدر عن الجانب الروسي أي إعلان يتعلق بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي ينتهي الاثنين المقبل، وتعمل أنقرة على التوسط من أجل استمراره، وذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الجمعة، قال فيها إنه "متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق".

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لصدّ "أي عدوان" تنفّذه كوريا الشمالية، غداة إعلان بيونج يانج إجراء تجربة جديدة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب. وأعلن بلينكن خلال لقاء وزيرَي خارجية اليابان وكوريا الجنوبية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا "نحن متحدون في الدفاع المشترك، ونؤكد أننا نبذل كل ما في وسعنا للردع والدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان".