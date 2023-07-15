سيراميكا كليوباترا يتطلع لختام موسمه بفوز ثمين على إنبي في الدوري.. الليلة

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على نظيره إنبي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة رقم 34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 بجدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن إنبي.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والأخير هذا الموسم، بعد الفوز على حساب ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-1 مساء الاثنين الماضي على ملعب المقاولون العرب في الجولة 33 وقبل الأخيرة.

وكانت لجنة المسابقات قررت ترحيل مباراة إنبي وسيراميكا لتقام في السابعة مساء اليوم، السبت، بدلا من الجمعة.

وأوضحت الرابطة أن التعديلات بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق التي تصارع على البقاء في الدوري خلال الموسم الحالي.

وهبطت أندية أسوان وغزل المحلة والحرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية “دوري المظاليم”.