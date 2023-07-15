أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

يعتبر إضطراب فرط الحركة (ADHD) هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل : صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي.

عوامل تزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة

وقد يُؤدِّي اضطراب فرط الحركة لدى البالغين إلى علاقات غير مستقرةٍ، وضعف الإنتاجيه في العمل، وتراجع الثقة بالنفس، وغيرها من المشكلات، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

وقد يزداد خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة والنشاط في حالة توافر أحد هذه العوامل:

_ إذا كان لديكَ أيُّ أقارب بالولادة، مثل أحد الوالدين أو الإخوة، مصابًا باضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة النشاط أو أي من اضطرابات الصحة العقلية الأخرى.

عوامل تزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة

_ تدخين الأم أو تناوُلها للمشروبات الكحولية أو المخدِّرات أثناء الحمل.

_ التعرُّض أثناء طفولتكَ للسموم البيئية، مثل : الرصاص، والذي يوجد في المقام الأول في الطلاء والأنابيب في المباني القديمة.

_ الولادة المبكرة .