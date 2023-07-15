عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

عوامل تزيد من خطر
عوامل تزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة  

يعتبر إضطراب فرط الحركة (ADHD) هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل : صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي. 

 

عوامل تزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة

 

وقد يُؤدِّي اضطراب فرط الحركة لدى البالغين إلى علاقات غير مستقرةٍ، وضعف الإنتاجيه في العمل، وتراجع الثقة بالنفس، وغيرها من المشكلات، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

 

txt

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

txt

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. احترس

 

وقد يزداد خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة والنشاط في حالة توافر أحد هذه العوامل:

_ إذا كان لديكَ أيُّ أقارب بالولادة، مثل أحد الوالدين أو الإخوة، مصابًا باضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة النشاط أو أي من اضطرابات الصحة العقلية الأخرى.

 

عوامل تزيد من خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة

 

_ تدخين الأم أو تناوُلها للمشروبات الكحولية أو المخدِّرات أثناء الحمل.

_ التعرُّض أثناء طفولتكَ للسموم البيئية، مثل : الرصاص، والذي يوجد في المقام الأول في الطلاء والأنابيب في المباني القديمة.

_ الولادة المبكرة .

فرط الحركة اضطراب فرط الحركة الصحة العقلية تدخين الولادة المبكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

موضوعات متعلقة

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

نشرة المرأة والصحة| التثاؤب المستمر علامة على الإصابة بهذه الأمراض.. أسباب استئصال الغدة الدرقية .. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

من الحلويات المصرية.. طريقة عمل بسيمة جوز الهند في المنزل

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بنفس الخطوات والمذاق .. طريقة عمل القهوة فرابيه في المنزل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

احترس من تناول هذا المشروب في الصباح الباكر.. يضر بالأسنان ويسبب الارتجاع

ترشيحاتنا

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

تل أبيب على حافة كارثة.. تحذير خطير من مسؤول اسرائيلي لحكومة نتنياهو

وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ