منة وعبده أبطال ترند “خطوبة الطفولة”.. أسرع تعارف وصوت غنائي مميز

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تريند جديد “خطوبة الطفولة” وزاد من شهرة أصحابه أنهم يتمتعان بصوت غنائي جميل.

أكدت منة قدري في لقاء مع "صدى البلد" أنها تعرفت على عبده في إحدى المناسبات وهو أعجب بصوتها، وقاما بعمل فيديو دويتو مع بعض وبمجرد نشر الفيديو وجدوا إقبال كبير مما شجعهم على الاستمرار في عمل فيديوهات علي السوشيال ميديا.

وتابعت أن والدتها أول من اكتشفت صوتها المختلف وموهبتها في الغناء، وكانت البداية في حفلة في شارع المعز، وقالت: "طلب شخص من أمي أن أغني وفي البداية تخوفت من مواجهة الجمهور وكان عمري وقتها ١٣ سنة وقمت بغناء أغنية لكوكب الشرق ام كلثوم " مصر التي في خاطري “ ووجدت إعجاب شديد شجعني وكانت البداية للتفكير الجدي في الغناء”.

وبدوره أوضح عبده الطالب في الصف الثاني الثانوي إن الخطوبة جاءت بعد إحساس بالإعجاب المتبادل بينهما، وقال: “دخلت البيت من بابه وبمرور الوقت وافق الأهل بعد الاعتراض ” لكن بعد نشر الصور والتعليقات واجها إحباطات ولكن قررنا عدم الرد .

وأشار أنه في البداية كان رافضا لنشر الصور ولكن وافق لإسعاد الناس التي تدعمهما ثم وجدت تعليقات كبيره وتحول الأمر لترند .

وأوضحا أن هناك تعليقات إيجابية على الفيديوهات منها “ انتو لايقين على بعض”، وأكدا أن عمرهما ١٧ سنة وليس ١٣ سنة كما انتشر على سوشيال ميديا.

وأشار عبده نجم أن أغرب الأسئلة التي وجهت له: " انت هتصرف عليها ازاي " وكان الرد بأني بالفعل أعمل وأغني وقادر على الصرف عليها .

اما عن موهبته وكيفية اكتشافها قال : أول مرة غنيت في فرح أخت صاحبي منذ ١٠ سنوات والناس وقتها انبهرت بصوتي وغنيت أغنية " انساك".

وحول آخر أعمال قال إن هناك أغنية يتم تجهيزها بعنوان " انتي الحب " بمناسبه الخطوبة.