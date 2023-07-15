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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

شهد الميركاتو الصيفي لمسابقة الدوري السعودي، عدد من المفاجآت المدوية بإبرام صفقات عالمية من العيار الثقيل، أبرزها تعاقد اتحاد جدة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

اتجاه الأندية السعودية، نحو الصفقات العالمية بدأ في الشتاء الماضي، عندما فجر نادي النصر واحدة من أكبر مفاجآت القرن الحالي بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريبا من الانضمام لصفوف الهلال، الصيف الحالي، لكنه فضل إنتر ميامي الأمريكي في النهاية.

 

7 صفقات عالمية في الدوري السعودي الموسم الحالي:

 

بنزيما وكانتي في الاتحاد

تعاقد نادي اتحاد جدة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وضم العميد نجولو كانتي، في صفقة انتقال حر أيضا، عقب انتهاء تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ميندي وفيرمينو إلى أهلي جدة

انضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى صفوف أهلي جدة قادما من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 18.8 مليون يورو.

وعزز الراقي - العائد لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد عام واحد من هبوطه - صفوفه بضم روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

 

الهلال يتعاقد مع نيفيز وكوليبالي

أصبح البرتغالي روبن نيفيز، أغلى صفقة في تاريخ مسابقة الدوري السعودي، بعد انضمامه إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو، قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي.

وتعاقد الهلال أيضا مع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي مقابل 23 مليون يورو.

 

النصر يخطف بروزوفيتش

بعد منافسة مع نادي برشلونة الإسباني، تعاقد النصر مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من نادي إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 18 مليون يورو.

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