عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من السيطرة على مشاجرة بإحدى أحياء مدينة المنيا، والتي أسفرت على مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، تم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجارى التحقيق في الواقعه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بنشوب مشاجرة بحي غرب المدينة.

اليوم.. جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات

جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات .. غدا


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شاب يدعى « ع _ خ» وإصابة 4 آخرين في مشاجرة وقعت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وإلقاء القبض على المتهمين، وتم إخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

اختبارات القدرات الاجهزة الامن التحقيق في الواقعة العام السيطرة على مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

موضوعات متعلقة

اليوم.. جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات

ترشيحاتنا

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

إزالة تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

القوات الروسية تصد 17 هجوما وتحيد 315 جنديا على محور دونيتسك

منتخب السباحة الفنية يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة العالمية بشأن تسبب الأسبارتام في السرطان.. ما هى بدائله

تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

هذه تكلفته وأماكن إجرائه.. ما هو DNA Test سر رشاقة ياسمين صبري

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ