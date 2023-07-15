مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من السيطرة على مشاجرة بإحدى أحياء مدينة المنيا، والتي أسفرت على مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، تم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجارى التحقيق في الواقعه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بنشوب مشاجرة بحي غرب المدينة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شاب يدعى « ع _ خ» وإصابة 4 آخرين في مشاجرة وقعت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وإلقاء القبض على المتهمين، وتم إخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيق.