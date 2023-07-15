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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاء الدين تحتفل بميلادها الثلاثين مع ذوي الهمم والأيتام بمشاركة القومى لثقافة الطفل

صدى البلد

تنظم مجلة علاء الدين للأطفال يوم الاثنين المقبل احتفالية بمناسبة مرور ٣٠ عاماً علي إصدارها على مسرح نجيب محفوظ  بمؤسسة الأهرام.


وصرح الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة أن الاحتفالية  التي تبدأ الرابعة عصرا ستكون بمشاركة المجلس القومي لثقافة الطفل  وتتضمن مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة  للأطفال  التى يقدمها المجلس مثل فرقة بنات وبس والأراجوز والعرائس المارونيت َوالتنورة والبلياتشو  ويحضرها نحو ٥٠٠ طفل من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ودور الأيتام و طلاب المدارس وقراء المجلة . 

الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة 


وأكد محمد ناصف رئيس المركز القومى للطفل  أن هذه الاحتفالية تأتي فى اطار  التعاون المثمر مع مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام  ودورهما  المشترك للمساهمة فى بناء شخصية أطفالنا  مستقبل الغد لهذا الوطن.

 محمد ناصف رئيس المركز القومى للطفل

وأعرب عن تقديره  وإيمانه بالدور المتميز الذي قامت به المجلة  علي مدار تاريخها فى ٣٠ عاما اكتشفت خلالها  أجيالا  من الكتاب والرسامين المبدعين فى أدب الطفل وتقديمها رسالة توعوية وتنمية للنشء تستحق عليها المكانة المتميزة التى أصبحت عليها بين مجلات مصر والعالم العربى.

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