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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب لــ8 أيام في مطار بلندن .. والسبب متوقع

الإضراب سيضر بخطط
الإضراب سيضر بخطط السياح - توضيحية

ينفذ ألف موظّف إضرابًا لمدة ثمانية أيام  خلال ذروة الصيف والسياحة، وفق ما ذكرت نقابة يونايت.

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ويخوض الموظفون من شتى المهن المتعلقة بالمجال، إضرابًا في مطار جاتويك في لندن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

وأعلنت النقابة، أن الإضراب يأتي وفق هدف رئيسي، وهو زيادة الأجور، في ظل ظروف التضخم في بريطانيا التي تعد من بين الأعلى في دول أوروبا.

وسبق وأشارت شركة الطيران البريطانية إيزي جيت إلى أنها ألغت نحو 1700 رحلة حتى نهاية الصيف بسبب قيود على حركة الملاحة الجوية في أوروبا، وخصوصًا على صعيد الوصول والمغادرة من جاتويك.

وأشارت النقابة إلى أنّه لا مفرّ من إضطرابات في حركة الملاحة وتأخير رحلات وإلغاء أخرى، بالنظر إلى حجم الإضراب.

تنفذ المرحلة الاولى من الإضراب لأربعة أيام متتالية بين الثامن عشر من يوليو والأول من أغسطس، فيما تمتد المرحلة الثانية بين الرابع والثامن من أغسطس.

يتقاضى معظم العاملين في المتوسّط أقلّ من 12 جنيهًا إسترلينيًا (14 يورو) في الساعة.

 

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