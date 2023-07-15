أكبر ترسانة نووية في العالم.. هل يستخدمها بوتين؟ .. مسئول أوكراني يجيب

أجاب مسئول أوكراني قريب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن إمكانية أن تشن روسيا هجومًا نوويًا ضدها لإنهاء الحرب، وفق ما ذكر موقع يوكراين فورم.

ونفى مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أن تقوم روسيا بهجوم نووي على أوكرانيا.

ذكر يرماك، أن هناك تهديدا روسيا دائما باستخدام السلاح النووي لوقف الهجوم الأوكراني المضاد، لكن التهديد ليس كبيرا في الوقت الراهن.

جاءت تصريحات، يرماك بعد أيام من تصريح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال فيه إنه لا يوجد احتمال حقيقي لشن روسيا هجوما نوويا على أوكرانيا أو الغرب.



كما جاءت تعليقات يرماك وبايدن وغيرهم، بعد أن قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" يشكل "تهديدا نوويا"، لكون هذه المقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية.

أما نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، فكثيرًا ما حذر من الحرب النووية.

غير أن مراقبين، قالوا لشبكة سي إن إن، الأمريكية أن التهديد الروسي بالحرب النووية، ما هو إلا استفزاز وإقلاق للغرب، وتخويفه، وإلا فإن روسيا ذاتها، أول من تعلم خطورة النووي، الذي تملك منه الترسانة الأكبر في العالم.

وقامت روسيا بالفعل بتقويض، الهجوم المضاد الأوكراني، ضدها، بأسلحة تقليدية، ودون استخدام متفجرات مرعبة.

