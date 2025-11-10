قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور نسائي مكثف على لجنة مجمع المدارس بالحوامدية
وزارة السياحة: لا حريق في المتحف الكبير والصور المتداولة مزيفة
محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس النواب ميدانيًا بالمقار الانتخابية بأحياء الدقي والعجوزة
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لدعم مسار الحوار الوطني
إقبال كثيف من الناخبين على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور.. فيديو وصور
وفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى في مستشفى ملوى بمحافظة المنيا
نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا
التنمبة الصناعية: صندوق جديد بمليار جنيه لدعم وتمويل المصانع المتعثرة
رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للقومية للتأمين وسبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه
الإتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة بين مصر ولاتفيا
مبلغ مالي ضخم.. كم حصد الأهلي بعد فوزه بالسوبر المصري؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كالعادة في الجزيرة.. ايتن عامر تحتفل بفوز الأهلي بكأس السوبر

ايتن عامر
ايتن عامر
منار نور

احتفلت ايتن عامر بفوز النادي  الاهلي امس علي نادي الزمالك في السوبر المحلي .

ونشرت عامر صورة لها بتيشرت الاهلي وعلقت قايلة :" كالعادة السوبر في الجزيرة 🏆 الأهلي بطلًا للسوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي 😎❤️ مبروك لكل جمهور النادي الاهلي وهاردلك جمهور نادي الزمالك

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

ايتن عامر الاهلي السوبر المحلي

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

أسعار الحديد عالميا ومحليا

تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

السلة

موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال

الاهلي

الغزاوي: جمهورنا لا يقبل إلا بالمكسب وقدر الأهلي التتويج بكل البطولات

زيزو ونائب الزمالك

اتحاد الكرة يبرئ زيزو في أزمة مصافحة نائب رئيس الزمالك| تفاصيل

بالصور

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

اللواء محمد عثمان يتسلم مهام عمله رئيسا لشركة مياه الشرب بالشرقية

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

محافظ الشرقية يسلّم عقود عمل لـ 12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

