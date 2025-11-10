كالعادة في الجزيرة.. ايتن عامر تحتفل بفوز الأهلي بكأس السوبر

احتفلت ايتن عامر بفوز النادي الاهلي امس علي نادي الزمالك في السوبر المحلي .

ونشرت عامر صورة لها بتيشرت الاهلي وعلقت قايلة :" كالعادة السوبر في الجزيرة 🏆 الأهلي بطلًا للسوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي 😎❤️ مبروك لكل جمهور النادي الاهلي وهاردلك جمهور نادي الزمالك

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.