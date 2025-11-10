الرياضة أصبحت صناعة.. عضو مجلس الأهلي يستغرب من وصف فرقة المليار جنيه

أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي يسير بخطى ناجحة وثابتة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الغزاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الاهلي يمتلك مدربا لديه القدرة ان يضع فريق الاهلي دائما علي منصات التتويج.

وأضاف: اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية واللي برا الملعب كانوا سعداء اكثر من اللي جوا الملعب وهذا يدل على روح لاعبي الاهلي الطيبة.

وتابع: زيزو لاعب كنت واثق من قوة شخصيته وفي التعامل مع ضغوط جماهير الزمالك.. انظروا علي ما فعله بعد نهاية المباراة وقيامه بمواساة لاعبي الزمالك.

وواصل: الأهلي سيتوج بكل البطولات ومش فاهم يعني ايه فرقة "المليار جنيه"، فالرياضة أصبحت صناعة، ولازم يكون عندك لاعيبة اسماء تقيلة ولازم يكون عندك لاعيبة سعرها مختلف لان ده بيزود مدخلات النادي والموارد المادية للنادي، وعلى من يردد هذا الكلام النظر الي ريال مدريد وبرشلونة.