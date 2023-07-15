من ليفربول.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" لن يسافر فابينيو إلى ألمانيا مع فريق ليفربول لأن المحادثات مع اتحاد جدة وصلت إلى مراحل متقدمة".



وأضاف:" أنهى اتحاد جدة اتفاقه مع فابينيو على الشروط الشخصية".

وواصل:" سيسافر جوردان هندرسون مع ليفربول رغم توصله لاتفاق مع نادي الاتفاق السعودي، لكن لا يوجد اتفاق بين الناديين حتى الآن".

يذكر أن اتحاد جدة أبرم صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بعد انتهاء عقودهما مع ريال مدريد وتشيلسي.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد غياب دام 14 عاما.