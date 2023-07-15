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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 22 شخصا في كوريا الجنوبية بسبب الأمطار

كورويون يسيرون في
كورويون يسيرون في الأمطار

في ثالث يوم أمطار، لقي 22 شخصا مصرعهم في كوريا الجنوبية اليوم السبت، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تسببت الأمطار في وقوع انهيارات أرضية وفيضان بأحد السدود في البلاد، مار فع مستويات الخطر والتحذير في البلاد، واستعداد قوات الطوارئ والإنقاذ.

وخلال هذا، جاء إعلان الحكومة بأنه لديها حتى الآن 14 شخص اعبترتهم في عداد المفقودين، لأنه لم يستدل لهم على مكان حتى الآن، وذلك في وقت  أمرت فيه السلطات بإجلاء الآلاف.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية أنه حتى الساعة 09:00 صباحا بتوقيت جرينتش، تم إجلاء 4763 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك بعدما غمرت المياه أحد السدود صباح اليوم السبت في إقليم تشونج تشيونج الشمالي إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.
 

ثالث يوم أمطار 22 شخصا كوريا الجنوبية

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