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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 59 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية بمراكز قنا

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا

شنت مديرية التموين بـ قنا من خلال إداراتها المنتشرة بمراكز المحافظة، حملات مكثفة، تمكنت خلالها من تحرير ٥٩ مخالفة متنوعة، خلال يوم واحد.

وقال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا ، إن الحملات التى شنتها الإدارات التموينية تمكنت على مدار اليوم من تحرير ٥٩ مخالفة متنوعة، فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

 

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و أوضح وكيل وزارة التموين بـ قنا ، أن إدارة تموين بندر قنا ، حررت محاضر أرقام ٨٧٦٤ و٨٧٦٥ و٨٦٦٦ و٨٧٦٧ و٨٧٦٨ جنح قسم قنا، لمخالفات ضبط ٢٠ كجم لحوم ضاني مجهولة المصدر، و ٢٠.٥ كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر.

وأشار السيد،إلى  إدارة تموين مركز قنا ، حررت محاضر ٨٣٩٣ و٨٣٩٤ و٨٧٢٠ و٨٣٩١ و٨٣٩٢ جنح مركز قنا، لمخالفات ضبط جوال دقيق بلدى مدعم، و سجائر تباع بأزيد من السعر، فيما حررت إدارة فرشوط محاضر ١٥٤٩ و١٥٥٠ و١٥٥١ جنح فرشوط، عقب ضبط ٢٤ عبوة مصنعات غذائية، و ٤٨ عبوة شاى، و ٥٠ عبوة مستلزمات أدوات عمارة، جميعهم مجهول المصدر.

و أضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، ان إدارة نقادة حررت محاضر أرقام ٥٢٨٨ و٥٢٨٧ و٥٢٨٩ و٥٢٩٠ جنح نقاده، عقب ضبط ٣٣٠ كجم قمح محلي بغرض بيعه في السوق السوداء، ٢٠٣ لتر بنزين لتجميع المواد البترولية، و ٣٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، و ٥ شيكارة عدس مجهول المصدر.

كما حررت إدارة دشنا ، محضر ٩٠٠٢ جنح دشنا ، عقب ضبط مخبز بلدي، أثبت مبيعات وهميه علي النظام بقصد التربح.

و أشار السيد، إلى أن مخالفات المخابز، تضمنت تحرير ٢٧ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ٣ محاضر تصرف في دقيق مخابز، ٣ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

قنا مديرية التموين الحملات التموينية حملات مكثفة وزارة التموين الاسواق فرشوط السوق السوداء مجهولة المصدر

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