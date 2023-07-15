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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية حاجر هِو بنجع حمادى

صحة قنا
صحة قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن إطلاق قافلة طبية بقرية حاجر هِو التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، علي مدار يومى الأحد والاثنين ١٦ و ١٧ يوليو الجارى.

و أوضح تاوضروس، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن جميع الخدمات التى تقدمها قوافل مديرية الصحة بالمجان لجميع المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، و حرصاً من مديرية الشؤون الصحية بقنا لوصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية لجميع القرى بمراكز محافظة قنا.

يذكر أن مديرية الصحة بـ قنا ، تنظم قوافل دورية بقرى ومراكز المحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، و تقديم خدمة طبية متكاملة.

قنا صحة قنا حاجر ه و وزارة الصحة نجع حمادى قافلة طبية حياة كريمة

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