غداً.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية حاجر هِو بنجع حمادى

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن إطلاق قافلة طبية بقرية حاجر هِو التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، علي مدار يومى الأحد والاثنين ١٦ و ١٧ يوليو الجارى.

و أوضح تاوضروس، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن جميع الخدمات التى تقدمها قوافل مديرية الصحة بالمجان لجميع المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، و حرصاً من مديرية الشؤون الصحية بقنا لوصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية لجميع القرى بمراكز محافظة قنا.

يذكر أن مديرية الصحة بـ قنا ، تنظم قوافل دورية بقرى ومراكز المحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، و تقديم خدمة طبية متكاملة.