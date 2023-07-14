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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفرة جديدة بالخدمات الحكومية.. 4 مشروعات خدمية تنتظر إشارة الافتتاح التجريبي في قنا

مجمع الخدمات الحكومية
مجمع الخدمات الحكومية بالكلالسة

ينتظر أهالى قرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا ، حدث سعيد، يساهم فى تغيير طبيعة الحياة بالقرية، حيث تم تجهيز ٤ مشروعات خدمية تقع على مساحة ٧٢٠٠ متر ، للافتتاح التجريبى خلال الفترة القريبة القادمة، لإتاحة خدماتها للجمهور، ما يساهم فى طفرة حقيقية بمجال الخدمات الحكومية.

 

يمثل كل مشروع منها أهمية كبيرة لأهالى القرية، حيث يتبع كل منها قطاعاً مختلفاً عن الآخر، تتناغم فى النهاية لتوفير خدمات متكاملة لأهالى القرية بعد سنوات من المعاناة فى البحث عن الخدمات فى مؤسسات متباعدة تتواجد فى مناطق مختلفة.

 

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وحدة طب الأسرة

 

المشروعات المزمع افتتاحها، يأتى على رأسها وحدة طب الأسرة، المكون من ثلاثة طوابق تقع على مساحة ١٣٠٠ م، تضم بين جدرانها "عيادات، معمل، تعقيم، صيدلية، أرشيف"، فضلاً عن غرف السكن و المخازن"، والتى جرى تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهالى القرية. 

 

أما مجمع الخدمات الحكومية، الذى تحول إلى واقع بعد أن كان حلماً للأهالى، للحصول على خدماتهم من مكان واحد، فيقع على مساحة ٧٠٥ م، ويتكون من ٣ طوابق تشمل"مركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، مكتب بريد، وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب تموين". ٦٥ ألف مواطن من أهالى القرية.

 

مجمع الخدمات الزراعية

 

فيما يقع مجمع الخدمات الزراعية، على مساحة ٣٣٠ م٢، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية، ومكتب إرشاد زراعى، بنسبة تنفيذ أعمال وصلت إلى ١٠٠٪؜، ليكون نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين بقرية الكلالسة.

 

أما مركز تنمية الأسرة والطفل، المقام على مساحة ١١٢٠ م، بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪، فيضم ٢ صالة استقبال، ٣ حضانات، ٢ غرف تخاطب، ٢ ورشة تدريب، فصل محو أميه، معرض منتجات، مركز تنظيم أسرة، مركز مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، غرفة علاج طبيعى، صالة ألعاب رياضية، غرفة عزل، غرفة كهرباء، مكاتب إدارية، ٦ دورات مياه من ضمنها دورتى مياه مجهزين لذوى الإحتياجات الخاصة. 

 

المشروعات تقع على مساحة ٧٢٠٠ متر

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن منطقة المشروعات الخدمية بقرية الكلالسة تقع على مساحة ٧٢٠٠م، وتضم ٤ منشآت خدمية هى" وحدة طب الأسرة، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز تنمية الأسرة والطفل"، سوف يتم افتتاحها تجريبياً خلال فترة قريبة، بعد انتهاء الأعمال بها بنسبة ١٠٠٪، تمهيداً لتسليمها للمديريات المسئولة عن التشغيل.

 

و أشار محافظ قنا، إلى أن تنفيذ وحدة طب الأسرة جاء طبقاً لمعايير التأمين الصحى الشامل لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهالى القرية، مع بدء التطبيق بالمحافظة، مضيفاً بأن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى للحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر. 

 

و أضاف الداودى، بأن مجمع الخدمات الزراعية تم تسليمه لمديرية الزراعة تمهيداً لبدء التشغيل التجريبى للمجمع، بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية، بمستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى، والاعتماد على أنظمة الرى الحديث. 


 

مشروعات الكلالسة

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قنا مشروعات خدمية الإفتتاح التجريبي قرية الكلالسة الخدمات الحكومية وحدة طب الاسرة مجمع الخدمات الزراعية مركز تنمية الأسرة قوص

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