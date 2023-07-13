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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالشماريخ والزغاريد.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بآخر أيام الامتحانات في قنا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بـ قنا

شهدت لجان الثانوية العامة بـ قنا ، حالة من الفرح والزغاريد بين الطلاب والطالبات و أولياء الأمور، ابتهاجاً بأداء آخر امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن بمحيط اللجان.

 

وأطلق الكثير من طلاب الثانوية العامة، الشماريخ والألعاب النارية، عقب خروجهم من أداء الامتحانات للشعبتين العلمية و الأدبية، فيما  تعالت الزغاريد من الطالبات و أولياء أمورهن، للتعبير عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

 

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أبدى طلاب الشعبة الأدبية، سعادة غامرة، بسهولة آخر مواد الامتحانات، حيث جاءت مادة الفلسفة فى مستوى الطالب المتوسط، ما ساهم فى رسم الابتسامة والسعادة على وجوه الطلاب عقب انتهاء فترة الامتحانات.

 

فيما كانت فرحة الشعبية العلمية، أقل نوعاً ما ، لاحتواء مادة الأحياء، على الكثير من النقاط الصعبة، التى لا يجيدها إلا الطالب المتميز، فيما تجاهل البعض صعوبة الامتحان وشارك زملاءه الفرحة بآخر أيام الامتحانات.

 

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، جهزت 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة اخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" بقنا الجديدة، بلغ عدد الطلاب والطالبات للعام الحالى 17 ألف و 884 طالب وطالبة.

 

فيما جرى تكليف 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع أسيوط.


 

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