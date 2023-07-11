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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمجموع 278 درجة..اعتماد الحد الأدنى للقبول بفصول مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الحد الأدنى لمجموع القبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، للعام الدراسى 2023 / 2024 ، على أن يكون 278 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنتهى. 
 

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه من المقرر قبول 50 طالب هذا العام منهم 40 طالب من أبناء محافظة قنا، و 10 طلاب من محافظات" أسيوط – سوهاج – الأقصر".

 

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على ألا يكون الطالب متقدم فى إحدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص، وفى حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق فى استكمال باقى اجراءات التقدم.

وأضاف السيد، بأنه سوف يتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين  بمجموع الشهادة الإعدادية الحاصل عليها الطالب هذا العام والدرجة الحاصل عليها الطالب فى الاختبارات التى سوف يتم عقدها بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، و فى حالة تساوى الطلاب فى المجموع ونتيجة الاختبار سوف تكون الأولوية للأصغر سنا، وفى حالة التساوى تكون المفاضلة بينهم بترتيب الحروف الأبجدية للطلاب.

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