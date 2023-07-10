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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخدم 9 قرى..

محافظ قنا يتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقوص

محطة صرف صحي قوص
محطة صرف صحي قوص

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقوص، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحازم محمد أبو العز، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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استمع محافظ قنا، إلي شرح تفصيلي عن مكونات المحطة والتي تتكون من أحواض لاهوائية وترددية وانضاج ووحدة لرفع المياه المنقاه وخزان تجميع الحمأة ومبني الإدارة والمعمل ومبني حقن الكلور ومبني المولدات والمحولات والورشة والمخازن. 

وأوضح محافظ قنا، أن توسعات مشروع الصرف الصحي بمركز قوص تخدم ٩ قرى هى "حجازة قبلى، حجازة بحرى، شنهور، الكلالسة - المسيد، المعرى، المخزن، عباسة، الخرانقة"، كما يجري حالياً الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة مشروع الصرف الصحي بمركز قوص بطاقة ٢٤ ألف م٣ / يوم. 

وأضاف الداودي، أن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لكافة خطوط الصرف الصحى، وتوصيله لكافة القرى والمراكز، خاصة أن مشروعات المياه والصرف الصحى تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

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