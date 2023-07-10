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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 207 آلاف طن قمح بصوامع وشون الغلال في محافظة قنا

تخزين القمح بقوص
تخزين القمح بقوص

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنه تم توريد ٢٠٧ ألف و ٨٨٢ طن فى جميع الصوامع والشوّن ومراكز تخزين الغلال بمختلف المدن، بواقع" ٢٧ ألف و ٧٦٤ طن بصوامع قنا المعدنية، و ٣٥ الف و ٣٠٠ طن بصوامع قوص.
 

جاء ذلك خلال متابعة توريد محصول القمح ببنكر تخزين مدينة قوص، حيث تم توريد ٢٦ ألف طن من الأقماح المحلية، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية. 

 

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وتابع محافظ قنا ، كما تم توريد ٦٠ ألف و ١٨٣ طن بصوامع الترامسة، و ٥٧ ألف و ٣٣ طن بصوامع المراشدة، و ٣٨٩ طن بشونة فرشوط، و ٢٨٠ طن بشونة قوص، و ١٩٣ طن بشونة قنا ، و ٢٦٤ طن بمركز تجميع المراشدة، و ٢٦ الف  طن فى بنكر قوص، و ٤٦٨ طن فى البنك الزراعى. 
 

وأضاف الداودى، بأنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموردى الأقماح والمزارعين وتذليل كافة التحديات وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد وذلك لتشجعيهم على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع. 

 

جدير بالذكر أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة بلغت ٢٢٨ ألف طن ، موزعة على" ٤ صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية ١٩٠ ألف طن - ٨ شوّن بإجمالى سعة تخزينية ١٤ الف طن - بنكر بسعة تخزينية ٢٤ ألف طن".
 

شون الغلال بقنا

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قنا قوص صوامع قوص تخزين مدينة قوص توريد محصول القمح

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