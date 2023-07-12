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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بقنا

جثة شاب
جثة شاب

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ثلاثينى، فى أحد شوارع قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شاب مصاباً بطلق نارى فى قرية السمطا.

 

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وتبين بعد فحص الجثة أنها لـ عبدالفتاح.أ.م، مصاباً بطلق نارى، مقيم بقرية السمطا، وجارى كشف ملابسات الواقعة.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو المؤقت بمركز دشنا، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

قنا السمطا مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى فاو جثة شاب دشنا

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