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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل 135 مواطنا بالديوان العام لحل مشاكلهم 

شكاوى المواطنين بقنا
شكاوى المواطنين بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء 135 مواطن بالديوان العام، للإستماع لشكواهم عن قرب والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، فى إطار الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.
 

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وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودى، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، فضلاً عن استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأشار الداودى، إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

استقبال المواطنين بالديوان العام

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قنا وزارة التضامن الاجتماعي الحياه الكريمه مجلس الوزراء خدمة المواطن استقبال الشكاوى بوابة الشكاوى الحكومية خدمة المواطنين

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