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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت المقبل..انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد"الحمى القلاعية والوادى المتصدع"بقنا

تحصين المواشى
تحصين المواشى

 

 

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو الجارى، بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.


وأضاف الداودى، بأن ذلك يأتى فى إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

 

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ووجه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها.

 

وناشد الداودي، المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا ، بأنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحىّ الحمى القلاعية وهما" الثلاثى المتعدد، الثنائى" أو لقاح الحمى القلاعية المدمج، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادى المتصدع.

 

و أشار مدير عام الطب البيطرى بـ قنا ، إلى أنه سوف يتم تحصين العجول الصغيرة من عمر 3 أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحىّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى.

 

و أكد يوسف، بأن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، لافتا إلى أنه سوف يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

 

 

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