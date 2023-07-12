عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمساحة79 ألف متر..الداودى يستعرض تصميم كورنيش النيل الشرقى الجديد بمدينة قنا

صور مشروع كورنيش
صور مشروع كورنيش قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اجتماعا موسعاً، استعرض خلاله تصميم الكورنيش الجديد الذى يجرى تنفيذه شرق النيل بمدينة قنا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من المهندسين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا و مديرية الاسكان ، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع.

 

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بقنا

صحة قنا تعلن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض .. تعرف على الشروط

 

قال محافظ قنا ، إن الفكرة التصميمية لكورنيش قنا تعتمد علي تحويل الواجهة النهرية للمدينة إلى علامة مميزة علي ضفاف النيل، ووجِهة لسكان مدينة قنا للتنزه والترفيه.

 

وأشار  الداودى، إلى أن التصميم قائم على المزج بين التراث الحضاري لمدينة قنا والطبيعة الخضراء لوادي النيل ، ومعبراً عن الثقافة المحلية لسكان قنا و يلبي احتياجات المجتمع المحلى، حيث يستخدم التصميم الخطوط الهندسية مدعمة بمفردات الحضارة الفرعونية من خلال استخدام الرسومات والعلامات الفرعونية ومحاكاة ساحة حتحور وأعمدة معبد دندرة.

 

وتابع محافظ قنا ، و تأكيدا علي الهوية والتفرد فإن التصميم يوفر ساحة للثقافة والفنون يطلق عليها ساحة الأبنودي نسبة للشاعر عبدالرحمن الأبنودي ويؤكد التصميم على تاريخ قنا بواسطة محكي تاريخى يحتوي على الجداريات وشاشات رقمية لعرض تاريخ قنا.
 

وأضاف الداودى، بأن التصميم يمثل مزيجا بين العناصر المادية المصنوعة والطبيعة المرتبطة بوادي النيل الاخضر من خلال التداخل بين العناصر النباتية والارضيات أو تداخل العناصر المائية في الساحات أو الامتداد بالساحات علي مياة النيل لاضفاء الجاذبية و الإثارة، كما يؤكد التصميم على هوية المجتمع المحلي وثقافته المحلية من خلال توفير معرض دائم لأهم المنتجات اليدوية والتقليدية التي تشتهر بها قنا مع توفير الساحات ومناطق التنزه والترفيه وإقامة المناسبات والاحتفالات.
 

وأكد محافظ قنا ، أن ذلك يأتى استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين ، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية للمشروع والإلتزام بالجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، وكذلك الإلتزام بالتصميم المعتمد للكورنيش.
 

 يذكر أن محافظ قنا ، وضع حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، في نهاية شهر مايو الماضى، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ الكورنيش الجديد عامين ، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 79 ألف متر، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .


 

صور مجسم كورنيش قنا

IMG-20230712-WA0082
IMG-20230712-WA0082
IMG-20230712-WA0079
IMG-20230712-WA0079
IMG-20230712-WA0089
IMG-20230712-WA0089
IMG-20230712-WA0091
IMG-20230712-WA0091
IMG-20230712-WA0096
IMG-20230712-WA0096
IMG-20230712-WA0099
IMG-20230712-WA0099
IMG-20230712-WA0100
IMG-20230712-WA0100
IMG-20230712-WA0101
IMG-20230712-WA0101
IMG-20230712-WA0103
IMG-20230712-WA0103
قنا الكورنيش الجديد مدينة قنا التراث الحضارى معبد دندره تاريخ قنا تطوير كورنيش النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

موضوعات متعلقة

توريد 207 آلاف طن قمح بصوامع وشون الغلال في محافظة قنا

ضمن مشروعات حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبى لمركز شباب العيايشا بقنا

ترشيحاتنا

بسبب مطالبه.. الغرب يوجه تحذيرا صارما لـ زيلينسكي

108 ملايين شخص يواجهون الخطر.. موجة حر شديدة تضرب أمريكا

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

طرح 17 مشروع جديد.. ماذا فعلت الدولة لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص؟

اجتماع مهم.. الصين وأمريكا تبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الدولي

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن نشر جيوش دول أجنبية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة بيطرية تكشف حقائق عن حقن جناح الدجاج والرقبة بالمزارع

طبيب يحذر من نوع سجائر منتشر يسبب الموت المفاجئ

سر مطاعم الكباب.. طريقة عمل الحواوشي بأقل التكاليف

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ