بمساحة79 ألف متر..الداودى يستعرض تصميم كورنيش النيل الشرقى الجديد بمدينة قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اجتماعا موسعاً، استعرض خلاله تصميم الكورنيش الجديد الذى يجرى تنفيذه شرق النيل بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من المهندسين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا و مديرية الاسكان ، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع.

قال محافظ قنا ، إن الفكرة التصميمية لكورنيش قنا تعتمد علي تحويل الواجهة النهرية للمدينة إلى علامة مميزة علي ضفاف النيل، ووجِهة لسكان مدينة قنا للتنزه والترفيه.

وأشار الداودى، إلى أن التصميم قائم على المزج بين التراث الحضاري لمدينة قنا والطبيعة الخضراء لوادي النيل ، ومعبراً عن الثقافة المحلية لسكان قنا و يلبي احتياجات المجتمع المحلى، حيث يستخدم التصميم الخطوط الهندسية مدعمة بمفردات الحضارة الفرعونية من خلال استخدام الرسومات والعلامات الفرعونية ومحاكاة ساحة حتحور وأعمدة معبد دندرة.

وتابع محافظ قنا ، و تأكيدا علي الهوية والتفرد فإن التصميم يوفر ساحة للثقافة والفنون يطلق عليها ساحة الأبنودي نسبة للشاعر عبدالرحمن الأبنودي ويؤكد التصميم على تاريخ قنا بواسطة محكي تاريخى يحتوي على الجداريات وشاشات رقمية لعرض تاريخ قنا.



وأضاف الداودى، بأن التصميم يمثل مزيجا بين العناصر المادية المصنوعة والطبيعة المرتبطة بوادي النيل الاخضر من خلال التداخل بين العناصر النباتية والارضيات أو تداخل العناصر المائية في الساحات أو الامتداد بالساحات علي مياة النيل لاضفاء الجاذبية و الإثارة، كما يؤكد التصميم على هوية المجتمع المحلي وثقافته المحلية من خلال توفير معرض دائم لأهم المنتجات اليدوية والتقليدية التي تشتهر بها قنا مع توفير الساحات ومناطق التنزه والترفيه وإقامة المناسبات والاحتفالات.



وأكد محافظ قنا ، أن ذلك يأتى استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين ، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية للمشروع والإلتزام بالجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، وكذلك الإلتزام بالتصميم المعتمد للكورنيش.



يذكر أن محافظ قنا ، وضع حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، في نهاية شهر مايو الماضى، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ الكورنيش الجديد عامين ، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 79 ألف متر، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .



