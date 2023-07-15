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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 أمتار.. صاحب أكبر عمامة بقنا توارثها عن أجداده ويلفها خلال 3 دقائق

عمران نصر..صاحب أكبر
عمران نصر..صاحب أكبر عمامة

يظن من يرى العمامة العريضة التى تزين رأسه وتعطى له مهابة لا توفرها الأزياء الأخرى، والتى تعد أكبر عمامة فى محافظة قنا بل فى صعيد مصر بأكمله، أن صاحبها لم يحظى بقدر مناسب من التعليم، إلا أن الواقع بخلاف الصورة التى قد يظنها البعض، فصاحبها عمران نصر، خريج كلية تجارة وحاصل على ماجستير إدارة أعمال، فضلاً عن إجادته 6 لغات مختلفة.

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الكثير يظن أن أصحاب العمائم، متواضعى التعليم و الخبرات الثقافية، لكن الواقع أثبت أن تحت العمائم رؤوس تمتلك ما لا يمتلكه الآخرين من معارف وخبرات فى شتى المجالات، فرغم ارتداء المصطفى صلى الله عليه وسلم للعمامة، وغيره من الصحابة الأجلاء، ورموز وأعيان البلاد فى الفترات السابقة، إلا أنها عانت من سخرية بعض الجهلاء فى الفترة الأخيرة، سواء عن قصد أو جهل بأهمية وقيمة العمامة.

 

 

 

عمامة طولها 6 أمتار

 

العمامة التى يرتديها الشاب الثلاثينى عمران نصر، والذى يعمل فى تجارة الأقمشة، تختلف كثيراً عن أى عمامة يرتديها أبناء الصعيد، فطولها وعرضها غير معتاد بين من يرتدون العمامة، ما يجعلها مثاراً للدهشة و التعجب، حيث يبلغ طول قماش العمامة 6 أمتار، ملفوفة بشكل غاية فى الإتقان والدقة، ما يعطيها ارتفاع غير معهود فوق الرأس.

 

العمامة بعيداً عن شكلها المميز ولونها ناصع البياض، إلا أنها كانت سبباً فى إهدار الدماء وسقوط قتلى و إحداث خصومات ثأرية بين عائلات مازالت تداعياتها ممتدة حتى الآن، إذا حدث وسقطت عمامة أحد الأشخاص عن قصد من طرف آخر، أو تعمد شخص ما السخرية منها على الملأ، كما حدث فى خصومة ثأرية شهيرة بمحافظة قنا، لم تنتهى أحداثها إلا من أعوام قليلة.

 

ارتداء العمامة اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم

 

قال عمران نصر، ارتدائى للعمامة جاء استكمالاً لمسيرة عائلتى، حيث وجدت أبى و أجدادى يرتدون العمامة، فقررت أن أسير على نهجهم، كما أن ارتدائى للعمامة اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ، حيث كان معمماً و كذلك أنبياء الله والمرسلين، و أولياء الله الصالحين، وهو شىء ليس بجدبد، لكن هناك أذواق فى العمامة، البعض يرتديها قصيرة و آخرين يحبونها كبيرة فوق رؤؤسهم.

 

و أشار نصر، إلى أنه تخرج من كلية التجارة وبعدها على ماجستير فى إدارة الأعمال، وعمل لفترة بالسياحة، أجاد خلالها 6 لغات هى" الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الروسية والألمانية"، والتحدث بالهندية، ولكل لغة قصة مختلفة انتهت بإجادة هذه اللغات، لتعينه فى عمله بمجال السياحة، لكن فى النهاية قرر أن يعمل بالتجارة، وخاصة تجارة الأقمشة.

 

الطول المعتاد للعمامة مترين

 

وأوضح نصر، بأن طول العمامة التى يرتديها 6 أمتار، فيما يبلغ الطول المعتاد للعمامة ما بين متر ونصف إلى مترين، وأقصى طول معتاد 3 أيام، على أن تكون خامتها من القطن الخفيف، حتى تكون خفيفة على رأس من يرتديها ولا تمثل له أى عائق،لافتاً إلى أن اتقان عمل العمامة التى يرتديها هبة من الله، و أن لفها لا يستغرق معه أكثر من ثلاث دقائق على أقصى تقدير.

 

و أضاف نصر، بأن العمامة لها أشكال كثيرة ومتعددة، فكل قرية أو محافظة لها طريقة مختلفة فى لف العمامة، كما أن بعض العائلات تتخذ لنفسها طريقة مختلفة تميزهم عن الآخرين، فليس هناك مقياس أو شكل محدد للعمامة، لكن شبه المتفق عليه أن العمامة كانت لفترة قريبة ضرورة فى مناسبات معينة، كونها تعطى لمن يرتديها نوع من المهابة والوقار.

 

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