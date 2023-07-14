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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة بيطرية تحرر 6 محاضر بمخالفات في مدينة قنا 

حملات تفتيشية بقنا
حملات تفتيشية بقنا


واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها مديرية الطب البيطرى، نجحت فى تحرير ٦ محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت ٥٥ كجم، حيث تم ضبط ٢٠ كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط ٧ كجم دواجن، و ٨ كجم مصنعات، و ٢٠ كجم كبدة مجمدة جميعها مجهولة المصدر ولا توجد عليها أي بيانات.

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وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين للنيابة لتتولى التحقيق معهم بشأن المخالفات المضبوطة. 

وأضاف الداودى، بأن الحملات بجانب دورها الرئيس فى التأكيد من صلاحية المعروض، تسعى لمواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين، والضرب بيد من حديد على المخالفين.
 وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، إن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قنا مديرية الطب البيطري مديرية التموين حماية المستهلك بيع اللحوم سلامة الأطعمة محاضر مخالفة

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