حملة بيطرية تحرر 6 محاضر بمخالفات في مدينة قنا 



واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها مديرية الطب البيطرى، نجحت فى تحرير ٦ محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت ٥٥ كجم، حيث تم ضبط ٢٠ كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط ٧ كجم دواجن، و ٨ كجم مصنعات، و ٢٠ كجم كبدة مجمدة جميعها مجهولة المصدر ولا توجد عليها أي بيانات.

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين للنيابة لتتولى التحقيق معهم بشأن المخالفات المضبوطة.

وأضاف الداودى، بأن الحملات بجانب دورها الرئيس فى التأكيد من صلاحية المعروض، تسعى لمواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين، والضرب بيد من حديد على المخالفين.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، إن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.