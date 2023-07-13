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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بقنا

اسعاف قنا
اسعاف قنا

أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بنجع العرج التابع لمركز قفط، جنوب قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنجع العرج التابع لمركز قفط.

 

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دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.


تمكنت الأجهزة المعنية من رفع السيارة من موقع الحادث، وجرى إعادة تسيير حركة المرور بالطريق مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

قنا حادث انقلاب سيارة نجع العرج قفط مرفق اسعاف قنا

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