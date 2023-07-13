إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بقنا

أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بنجع العرج التابع لمركز قفط، جنوب قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنجع العرج التابع لمركز قفط.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تمكنت الأجهزة المعنية من رفع السيارة من موقع الحادث، وجرى إعادة تسيير حركة المرور بالطريق مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



