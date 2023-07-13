مصرع صغيرين غرقا في ترعة بقنا

لقى صغيران مصرعهما، غرقا داخل ترعة في نجع الجنينة التابع لقرية المراشدة، بمركز الوقف، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع صغيران غرقًا داخل ترعة في قرية المراشدة التابعة لدائرة مركز الوقف.

تبين من المعاينة الأولية، مصرع مكة محمد علي، 5 أعوام، وأدهم طلعت عبد الله، 5 أعوام.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

