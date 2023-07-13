عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صغيرين غرقا في ترعة بقنا

مشرحة
مشرحة

لقى صغيران مصرعهما، غرقا داخل ترعة في نجع الجنينة التابع لقرية المراشدة، بمركز الوقف، شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع صغيران غرقًا داخل ترعة في قرية المراشدة التابعة لدائرة مركز الوقف.

 

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بقنا

صحة قنا تعلن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض .. تعرف على الشروط

 

تبين من المعاينة الأولية، مصرع مكة محمد علي، 5 أعوام، وأدهم طلعت عبد الله، 5 أعوام.

 

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 

قنا قرية المراشدة مركز الوقف مصرع شقيقان مرفق اسعاف قنا مستشفى الوقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

موضوعات متعلقة

السبت المقبل..انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد"الحمى القلاعية والوادى المتصدع"بقنا

توريد 207 آلاف طن قمح بصوامع وشون الغلال في محافظة قنا

ترشيحاتنا

بايدن يزور فنلندا بعد قمة الناتو

شقيق ضحية الخانكة: كانوا بيسرقوا أخويا ولما شافهم انتقموا منه.. صور

يمكن يكون هيلبسهم.. زوجة حسن شاكوش: مش عاوز تديني هدومي ليه

الرقابة الصحية: التأمين الشامل يقدم خدمات جودتها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم..فيديو

خبير يكشف حقيقة خطورة الفالق الإفريقي على سد النهضة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 13 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ