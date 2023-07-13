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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس الوزراء يشيد بمنظومة شكاوى ديوان عام محافظة قنا 

استقبال شكاوى المواطنين
استقبال شكاوى المواطنين بقنا

أشاد التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بجهود محافظة قنا المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يونيو الماضى.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهوداً كبيرة لحل مشكلاتهم.

 

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و أكد رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

كما أشاد مديولى، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا ، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.

يُذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو، وكان أداء الوزارات والهيئات وبعض المحافظات متميزا فى الإستجابة لها وكان من بين تلك المحافظات، محافظة قنا.


 

قنا مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية تلقي الشكاوى الجهات الحكومية متابعة الشكاوى أداء الوزارات محافظة قنا

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