مصرع شقيقين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا| تفاصيل

لقى شقيقان مصرعهما، وأصيب والديهما وشقيقتهما، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية السماينة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية السماينة.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما جرى نقل الجثتين إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين مصرع جوفانا يونان سفين 22 عامًا، وشقيقها فادي يونان سفين 20 عامًا، وإصابة والديهما يونان سفين ميلاد 50 عامًا، ودايفون منير منولي 43 عامًا، وشقيقتهما درينا يونان سفين 16 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.