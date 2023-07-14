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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة..

صحة قنا تقدم خدمات علاجية لـ782 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الكرنك

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، قافلة طبية مجانية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
 

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٧٨٢ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٤٠١ حالة طب أطفال، ١١٤ حالة جراحة عامة، ٧٤ حالة أمراض باطنة، ٧٠ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٦٩ حالة طب وجراحة الفم والأسنان ، ٥٤ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٩٨ حالة.

 

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وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

 

‏‪ وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، بأن القافلة قدمت خدمات توعية لأهللى القرية، تضمنت عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ١٢١ مواطناً.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا، هذا بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.


 

قافلة طبية بقنا

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قنا قافلة طبية مجانية قرية الكرنك أبوتشت حياة كريمة وزارة الصحة صحة قنا

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