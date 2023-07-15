محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني للبابا تواضروس

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة من الأقباط.

وصرح الزملوط، بأنه تم مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء مقر جديد للكنيسة بالخارجة وتخصيص الأراض اللازمة للمشروع للبدء في أعمال الإنشاءات، مشيرًا إلى تقديم المحافظة الدعم الكامل بالتنسيق مع نيافة الأنبا لتوفير خدمات أفضل لرعايا الكنيسة من خلال المقر الجديد المزمع تأسيسه.