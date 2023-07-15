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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

5 أسبوعيا.. مصر للطيران تُعيد تشغيل رحلاتها المباشرة بين مانشستر والقاهرة

مصر للطيران تعيد
مصر للطيران تعيد تشغيل خط مانشستر- القاهرة

شهد اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والسيد غاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة  مراسم انطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى الى  مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على  طراز طائرتها  البوينج 800 B737-وكان على متنها   120راكبًا، وذلك فى ضوء خطة الدولة المصرية نحو تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات النمو الإقتصادي من خلال تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

كما حضر الاحتفال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس  رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار محمد عليان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وعدد من قيادات شركة مصر للطيران.

فى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى كلمته التى القاها بهذه المناسبة، إلى أن إعادة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومانشستر يؤكد على إمتداد علاقات التعاون المتميزة بين مصر وبريطانيا موضحًا أن بداية رحلات شركة مصر للطيران الى مطار هيثرو بلندن كانت فى عام 1970 وقد شهدت زيادة ملحوظة فى عدد الرحلات على مدار السنوات الماضية.

وأضاف وزير الطيران أنه بتشغيل خط مانشستر سيصبح  اٍجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران الى المملكة المتحدة  (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن مما يعطى ميزة خاصة لعملاء الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة واهم المدن البريطانية وهما لندن ومانشستر. 

كما أكد وزير الطيران المدنى حرص الشركة الوطنية  على تحقيق الإستغلال الأمثل لأسطولها الجوي والتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم وفقًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني والتي تهدف إلى تدعيم الحركة الجوية الوافدة  من وإلى مصر حيث شهد هذا العام افتتاح وتشغيل عدة خطوط جديدة مثل ( دكا ببنجلاديش – نيوارك بالولايات المتحدة الامريكية  - واليوم مانشستر بانجلترا  ) وقريبا سوف يتم افتتاح خط نيودلهى بالهند وخطوط لوجهات اخرى عديدة حيث تستهدف الشركة الوطنية  في الفترة الحالية تغطية أكبر عدد من النقاط حول العالم وجذب مزيد من العملاء وتحقيق الاستفادة الممكنة من خطة تحديث أسطولها الجوى مما يساهم فى  زيادة الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية  المصرية.

من جانبه أعرب السفير البريطانى  فى كلمته التى القاها عن سعادته  بهذا الاحتفال  التاريخى الذى يعكس أواصر علاقات التعاون الوثيق بين مصر والمملكة المتحدة خاصة  فى مجال النقل الجوى مثمنًا الجهود الملموسة التي يقوم بها قطاع الطيران المدنى  في مختلف الأنشطة.

وأشار إلى أهمية تشغيل هذا الخط المباشر الى مدينة مانشستر مما يسهم في تعزيز حركة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحى  بين مصر وبريطانيا .

وأضاف السفير البريطانى أن هذا الخط يعد خطوة مهمة ضمن جهود شركة مصر للطيران المستمره فى تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين من أجل تشجيع السائحين البريطانيين لزيارة مصر أم الدنيا  والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وخلال مراسم الاحتفال، قام المهندس يحى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم درع الشركة إلى السفير البريطانى الذى قدم الشكر والتهنئة الى وزير الطيران المدنى وفريق عمل مصر للطيران على هذا الانجاز الرائع .

جدير بالذكر ان شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا باعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم .

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