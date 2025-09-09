كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه

يهتم عدد كبير من الناس بتفسير الرؤيا ولكن يقع بعضهم في حيرة بسبب عدم معرفة الفرق بين الرؤيا والحلم، ويتساءل عدد كبير من الناس عن الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم حيث يتشابه الأمر على كثيرين فلا يعرفون الفرق بين الرؤيا والحلم، في السطور التالية نتعرف على الفرق.

كيف تفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد توفيق العالم الأزهري، إن الناس يتشابه عليهم الفرق بين الرؤيا والحلم الذي يراه الإنسان في منامه، مشيرا إلى أن الرؤيا الصادقة لها علامات تدل عليها ومنها:

الرؤيا الصادقة تكون واضحة في رموزها يستطيع الإنسان أن يتذكر تفاصيل الرؤيا الصادقة الرؤيا تكون مركزة على توصيل رسالة معينة بخلاف الحلم الذي يرى فيه الشخص أشياء متنوعة الرؤيا هي مشاهدة النائم لأمر محبوب وهي من الله تعالى، وقد يراد بها تبشير بخير أو تحذير من شر ويسن حمد الله تعالى عليها، وأن يحدث بها الأحبة دون غيرهم.

وأضاف العالم الأزهري، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن ما يراه الإنسان في منامه قد لا يكون رؤيا ولا حلما، وإنما هو حديث نفس ، ويسمى "أضغاث أحلام"، وهو عبارة عن أحداث ومخاوف في الذاكرة والعقل الباطن.

أذكار النوم

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

دعاء قبل النوم

يستحب للمسلم أن يقول دعاء قبل النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة يجهرها كثيرون ولا يدركون فضلها العظيم، وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن دعاء قبل النوم يغفر الذنوب، والذي جاء في الحديث الشريف: "اللهم إنّي أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

وينبغي لكل المسلمين الاقتداء بأفعال النبي بأن يرددوا هذا الدعاء قبل الخلود إلى النوم فهو سُنة وقد بيّن الشرع الشريف أنه سبب في مغفرة الذنوب.